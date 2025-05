Neymar desabafa após queda do Santos: 'Vontade de sair dessa situação é maior que a tristeza'

O atacante Neymar usou suas redes sociais nesta sexta-feira para mandar um recado à torcida do Santos e lamentar a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, nos pênaltis para o CRB, fora de casa, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Após 36 dias afastado por conta de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, Neymar entrou aos 20 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu ajudar o Santos a tirar o 0 a 0 do placar. Como na Vila Belmiro o duelo também havia terminado empatado, dessa vez por 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis. O time alagoano venceu por 5 a 4.

Neymar até marcou o seu, mas não foi suficiente para evitar a eliminação. Além da queda na Copa do Brasil, o Santos ocupa o 19° lugar no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.