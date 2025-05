Napoli bate Cagliari com golaços e ergue 4º título do Italiano com um ponto a mais que a Inter

As duas partidas foram para o intervalo com os candidatos ao título ganhando por 1 a 0. O Napoli na frente em jogo duro diante de paredão defensivo, enquanto a Inter tinha a missão facilitada após expulsão do veterano goleiro Pepe Reina, do Como.

A conquista napolitana ficou mais perto logo aos cinco minutos da etapa final. Lukaku, herói da conquista da Inter na edição de 2020/21, passou por dois marcadores, deu uma caneta no colombiana Mina e fez um golaço de pé esquerdo. Celebrou com os companheiros e depois, ajoelhado, ergueu os braços aos céus. No mesmo momento, a equipe de Milão celebrava seu segundo gol diante do Como, com Correa.

Com seu estádio lotado, o Napoli disponibilizou telões para os torcedores que não conseguiram ingresso e a festança era linda também do lado de fora do Diego Armando Maradona com muitos rojões.

Antonio Conte, nas tribunas, suspenso, viu o auxiliar Cristian Stellini resolver dar um toque verde e amarelo no Napoli com a entrada de David Neres, revelação do São Paulo. Restando 30 minutos, a ideia era segurar a bola na frente para evitar surpresas. E o brasileiro quase ampliou ao receber de Lukaku, cara a cara, e parar em novo milagre do goleiro.

O tempo passava de pressa, a Inter apenas segurava seu resultado fora de casa no outro jogo enquanto o Napoli não dava brechas e sequer evitava que o Cagliari chegasse perto do gol de Meret, trabalhando apenas para cortar cruzamentos.

Restando sete minutos, o cântico de campeão das arquibancadas já contagiava os jogadores no banco de reservas, que vibravam no embalo da torcida. As bandeiras tremulavam e Stellini já descansava seus principais heróis. Lukaku, Raspadori, Politano, Spinazolla e Anguissa foram trocados e apenas aguardavam o apito final.