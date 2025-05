Mônaco, Indianápolis e Le Mans: por que são as corridas mais importantes do automobilismo?

Neste domingo, o automobilismo vive um de seus momentos mais emblemáticos na temporada com a realização do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e das 500 Milhas de Indianápolis, etapa mais importante do calendário da Fórmula Indy. Junto com as 24 Horas de Le Mans, essas três provas juntas formam a Tríplice Coroa. Por sua vez, a tradicional competição de resistência no circuito francês de La Sarthe, em Le Mans, será disputada entre os dias 14 e 15 de junho.

Vencer qualquer uma das três corridas é um desafio que exige bastante habilidade dos pilotos. Le Mans pede resistência e constância, com 24 horas de corrida seguidas, incluindo parte da disputa na madrugada. Em Mônaco, o desafio são as 78 voltas em um circuito estreito e técnico, onde qualquer erro pode custar pontos. Já em Indianápolis, o condutor precisa lidar com disputas intensas, ultrapassagens e finais imprevisíveis.

O único detentor do título da Tríplice Coroa é o britânico Graham Hill, bicampeão da Fórmula 1 em 1962 e 1968. Hill venceu cinco vezes nas ruas de Monte Carlo, em 1963, 1964, 1965, 1968 e 1969. Conquistou a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis em 1966 e, em 1972, completou o feito ao triunfar nas 24 Horas de Le Mans.