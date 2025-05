Fórmula 1: Leclerc lidera treino e é esperança da Ferrari em Mônaco; Bortoleto é 14º

O local Charles Leclerc brilhou em Mônaco e terminou o segundo treino livre com o melhor tempo do dia. Embora a Ferrari não viva grande fase na temporada, o desempenho de Leclerc nas ruas monegascas reforça sua tradição pessoal no circuito e alimenta a esperança de um bom resultado no fim de semana.

Logo atrás do monegasco, Oscar Piastri fechou em segundo, seguido por Lewis Hamilton. O top 10 teve ainda Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson, Fernando Alonso, Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen, que parece ter guardado o melhor para o sábado. O brasileiro Gabriel Bortoleto completou a atividade em 14º lugar com a Sauber, à frente de seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg.

Como foi o treino

O início do treino foi marcado pelo domínio previsto de Verstappen e dos carros da McLaren. Os tempos começaram a cair à medida que a borracha se assentava na pista e as condições melhoravam. No entanto, o ritmo foi interrompido pela primeira bandeira vermelha: Hadjar escapou na nova chicane e, após bater e perder uma roda, conseguiu levar o carro aos boxes, transformando a paralisação em bandeira amarela.