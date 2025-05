Leclerc desbanca favoritos e domina 1º treino livre do GP de Mônaco; Bortoleto é 18º

Vencedor da última edição do GP de Mônaco, o ferrarista Charles Leclerc conseguiu derrubar o favoritismo das McLaren e também de Max Verstappen e fechou a primeira sessão de treinos livres como o mais rápido. O monegasco encerrou a atividade com o tempo de 1min11s964 e fez a festa da sua torcida. Max Vestappen, da Red Bull, terminou em segundo e Lando Norris foi o terceiro. Bortoleto, com sua Sauber, foi o 18º.

A lista dos dez primeiros teve Alexander Albon em quarto, seguido de Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

O primeiro treino livre teve bandeira vermelha logo em seu início. Charles Leclerc veio em alta velocidade e acertou a traseira da Aston Martin de Lance Stroll. A batida danificou a asa dianteira da Ferrari e precisou ir para os boxes. Em função da sujeira que ficou na pista, a atividade precisou ser interrompida para que os fiscais limpassem toda a área.