Goiás aumenta sequência invicta, vence a Ferroviária e se mantém liderança da Série B

O Goiás segue líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a nona rodada, o time goiano fez o dever de casa no Hailé Pinheiro, em Goiânia, e aumentou sua sequência invicta, ao superar a Ferroviária por 2 a 0, nesta sexta-feira. Anselmo Ramon e Jajá marcaram os gols da partida.

Já são cinco jogos de invencibilidade do time de Vagner Mancini, que chegou a 20 pontos, ocupando o ponto mais alto da tabela. Além disso, o Goiás abriu momentaneamente sete pontos do quinto colocado. Já a Ferroviária caiu para o 12º lugar, com 11 pontos.

A partida começou movimentada, com as duas equipes se revezando no campo de ataque. O Goiás tinha mais a posse de bola, mas as melhores chances saíram pelo lado da Ferroviária, principalmente em chutes de média e longa distância, obrigando boas intervenções de Tadeu.