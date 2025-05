Depois de Vini Jr, Endrick também homenageia Ancelotti: 'Você marcou minha chegada à Europa'

Com a camisa do Real Madrid, Endrick conquistou em sua primeira temporada o título da Supercopa da Uefa, além de ter participado de campanhas importantes na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol - vencido pelo Barcelona - e na Copa do Rei. Com 37 jogos e sete gols sob o comando de Ancelotti, o atacante já demonstrou evolução e maturidade no futebol europeu. Em diversas entrevistas ao longo do ano, o jovem já havia citado a importância de Ancelotti e da comissão técnica na adaptação ao novo país, idioma e estilo de jogo.

Outros companheiros também prestaram homenagens ao treinador. Rodrygo destacou que teve "a sorte de ver seus caminhos se cruzarem", enquanto Courtois agradeceu pelos conselhos nos "momentos bons e ruins". Já Bellingham citou a chance de aprender com "o técnico mais vitorioso de todos os tempos".

Carlo Ancelotti deixará o Real Madrid como o treinador com mais títulos na história do clube. Agora, o italiano se prepara para iniciar sua trajetória à frente da seleção brasileira, onde pode, inclusive, reencontrar Endrick sob outra bandeira - a verde e amarela.