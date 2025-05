Com Ruan fora por lesão, São Paulo faz atividade tática de olho na partida com Mirassol

O São Paulo encerrou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para o confronto com o Mirassol, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado, às 18h30, no MorumBIS, e marca mais uma oportunidade para o time de Luis Zubeldía tentar subir na tabela e embalar na competição.

A principal baixa confirmada para o duelo é o zagueiro Ruan, que ficou em tratamento no DM por conta de dores no joelho direito. O defensor, que tem contrato com o time tricolor apenas até o fim de junho, não enfrenta o Mirassol e tem futuro indefinido no clube. A ausência reforça as dúvidas defensivas da equipe, que pode ter Ferraresi, Arboleda e Alan Franco entre os titulares.

Além de Ruan, o técnico Zubeldía também não contará com o meio-campista Marcos Antônio, que segue em recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Já o atacante Lucca, com entorse no tornozelo direito, é dúvida e deve ser preservado para o confronto decisivo com o Talleres, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, na próxima semana.