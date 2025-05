Augusto Melo diz que não renuncia no Corinthians e defesa vê interesse político em indiciamento

"Toninho Dueto eu conheci através do Gustavo Lima, para shows. Não conheci como intermediário. O Washington eu que trouxe para trabalhar comigo, ele controlava minha rede social. Por isso eu questionei. Se ele que tinha feito, porque não me avisou? O resto é vídeo que eu faço com todo mundo", afirmou.

O impeachment de Augusto Melo será votado nas segunda-feira, no Parque São Jorge. O Conselho Deliberativo do clube se reuniu no dia 20 de janeiro para votar a admissibilidade do processo, com 126 votos a favor e 114 contra, mas a reunião foi suspensa por falta de segurança e a votação do impeachment acabou interrompida, até a definição da nova data.

"Com relação a reunião de janeiro suspensa, existem duas ações em curso. Uma no Tribunal de Justiça e outra subindo no Supremo Tribunal Federal (STF). Nós não pretendemos entrar com nenhuma ação, em nome do presidente Augusto. Mas precisamos verificar como a reunião ocorrerá. Há uma série de questionamentos que a defesa pretende fazer no início. A defesa não vai aceitar nenhum abuso de poder", comentou Cury.

O CASO VAI DE BET

A Polícia Civil concluiu na quinta-feira, 22, o o inquérito do caso Vai de Bet e indiciou Augusto Melo, presidente do Corinthians, por associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro.

Além dele, foram indiciados o empresário Alex Cassundé, cuja empresa teria recebido R$ 1,4 milhão por supostamente intermediar o negócio com a casa de apostas, e os ex-dirigentes corintianos Marcelo Mariano e Sérgio Moura. Todos respondem pelos mesmos delitos que o mandatário alvinegro.