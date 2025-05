Verstappen está pessimista para GP de Mônaco: 'Somos competitivos em pista de alta velocidade'

"Sou um pouco mais reservado e não tenho ideia de onde estamos (para a corrida). Quem me dera saber, mas não fazemos isso de propósito, juro", disse. "Aprendemos muito em Ímola e foi uma lição muito útil. Definitivamente me deu mais confiança para acelerar e trabalhamos muito em simulador para esse GP", revelou.

Com três poles na temporada, o holandês admite, contudo, que um desempenho bom na definição do grid, no sábado, pode ser decisivo para o resultado do GP de Mônaco, que definiu como "insano."

"Sabendo que ultrapassar é difícil no domingo, você sabe que a classificação é mais importante. E quão difícil ela é, desafiadora, cheia de buracos, tem a história... Uma corrida que você quer vencer, mas é bem insano, para ser sincero."