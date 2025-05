Tiroteio próximo ao CT do Vasco interrompe gravação do Media Day do clube

O início de um tiroteio na região da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, interrompeu filmagens do Media Day do Vasco, nesta quarta-feira. Philippe Coutinho, Nuno Moreira e Léo Jardim davam entrevistas quando os barulhos começaram. Comunidade, da qual o centro de treinamento do clube está próximo, vem sendo alvo de operações policiais nesta semana.

O momento foi flagrado pela Rede Globo, que divulgou vídeos por meio de seu site esportivo, o ge. Neles, os jogadores estão respondendo a perguntas de jornalistas, quando ficam desconfortáveis com a situação.

Na última segunda-feira, um policial civil do Rio de Janeiro foi morto em meio a uma operação da Delegacia do Consumidor (Decon) que acontecia na Cidade de Deus. José Antônio Lourenço, também conhecido como "Mocotó", tinha 38 anos e foi atingido por um disparo de arma de fogo. Apesar de ter sido socorrido, o agente não resistiu.