Santos aposta em fator Neymar contra o CRB por vaga na Copa do Brasil e virada de página no ano

De olho na classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos aposta na simples presença de Neymar no banco de reservas nesta quinta, às 21h30, diante do CRB, no estádio Rei Pelé, para cumprir o objetivo de seguir no torneio eliminatório.

Recuperado de uma lesão na coxa, o astro vem treinando com o grupo, mas deve mesmo ser utilizado no decorrer do confronto. Pressionado pelos maus resultados em seu início de trabalho, o técnico Cléber Xavier não esconde de ninguém que o seu maior trunfo para amenizar a crise que assola o futebol do clube está na genialidade do ídolo santista.

A missão de confirmar sua permanência na Copa do Brasil, porém, não é das mais fáceis. Após empate em 1 a 1 pelo jogo de ida desta terceira fase, na Vila Belmiro, o conjunto paulista precisa de um triunfo em Maceió, para ficar com a vaga no tempo normal. Em caso de nova igualdade no tempo regulamentar, a disputa vai para as penalidades.