Palmeiras quer vaga contra o Ceará para não reencontrar fantasma na Copa do Brasil

Após vencer o jogo de ida, na Arena Castelão, por 1 a 0, o Palmeiras encara o Ceará no Allianz Parque, nesta quinta-feira, às 19h30, precisando de um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

Com um adversário de peso no único confronto de Série A nesta etapa do torneio mata-mata, o Palmeiras não vai abrir mão de seus melhores atletas. Abel Ferreira estará de volta ao banco de reservas após cumprir suspensão no Brasileirão e deve contar entre os 11 com Vitor Roque, que também foi ausência no fim de semana por causa da morte da avó.

A Copa do Brasil é tratada internamente no Palmeiras como uma prioridade. Abel e sua comissão entendem que o time deixou a desejar na competição. Desde o título no início de 2021 (edição de 2020), a equipe alviverde não passou das quartas de final.