Leila Pereira diz não se surpreender com represália e explica apoio a Samir Xaud na CBF

O Palmeiras é uma das equipes que apoiam a candidatura de Samir Xaud à presidência da CBF. Os outros nove clubes das séries A e B que assinaram a chapa de Samir Xaud são: Botafogo, Vasco, Grêmio, CRB, Criciúma, Amazonas, Paysandu, Remo e Volta Redonda-RJ.

"Eu apoio o Samir porque ele defende as mesmas pautas que o Palmeiras: diminuição do Campeonato Estadual, mudança no calendário e profissionalização da arbitragem", explicou.

No início da semana, clubes da Liga Futebol União (LFU) e da Liga Brasileira de Futebol (Libra) divulgaram um manifesto com uma lista de exigências elaborada em conjunto e enviada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por 38 dos 40 times com direito a voto. Palmeiras e Remo foram os únicos que não assinaram. Segundo apurou a reportagem do Estadão, o clube decidiu não subscrever o manifesto por entender que não é o momento ideal para realizar cobranças e que o futuro presidente da CBF precisa de tranquilidade para trabalhar e cumprir os objetivos estabelecidos pela gestão.

"Sempre lutei pela Liga, e esse novo presidente defende as mesmas pautas que nós. Quando não assinei o manifesto, não foi por não concordar com ele, mas porque acho que não é o momento. É um momento de união e tranquilidade para ele. Depois que for eleito, sentaremos e conversaremos. No domingo, estarei votando pessoalmente no Samir e, em seguida, volto para o jogo entre Palmeiras e Flamengo", concluiu.