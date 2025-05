Hugo Calderano arrasa nigeriano, avança às quartas do Mundial e pode ter revanche olímpica

O brasileiro Hugo Calderano continua brilhando no tênis de mesa. Ele se garantiu nas quartas de final do Mundial de Doha, no Catar, ao derrotar, nesta quinta-feira, o nigeriano Quadri Aruna, atual 31º do ranking mundial, por 4 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6.

Na próxima fase, Calderano pode reencontrar o francês Félix Lebrun, reeditando a disputa pelo bronze na Olimpíada de Paris-2024. Na ocasião, Lebrun impediu o brasileiro de conquistar a sonhada medalha olímpica.

Também nesta quinta-feira, o atleta francês encara o sul-coreano An Jae-hyun em busca da classificação para as quartas de final do Mundial de Doha.