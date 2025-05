Fonseca enfrenta ex-top 10 na estreia de Roland Garros, e Bia Haddad conhece rival; veja duelos

O brasileiro João Fonseca vai enfrentar o polonês Hubert Hurkacz, que já foi sexto colocado do ranking e atual dono da 30º posição, na sua estreia na chave principal de Roland Garros. Os confrontos do Grand Slam francês foram definidas em sorteio nesta quinta-feira. O torneio começa no próximo dia 25.

Sensação da temporada, o carioca de 18 anos já sabe qual será o caminho caso derrote Hurkacz na estreia. Se avançar, Fonseca enfrenta Pierre Herbert, 149º colocado e ex-top 40, ou Benjamin Bonzi, 60º do mundo. Ambos os adversários são franceses e vão ter a torcida local a favor. Na terceira rodada, o brasileiro pode ter pela frente o britânico Jack Draper, seu algoz em Indian Wells.

Fonseca vem de uma sequência negativa, com derrotas no Masters 1000 de Madri, Challenger de Estoril e no Masters 1000 de Roma. O carioca soma apenas uma vitória em partidas no saibro, piso do tradicional torneio de Roland Garros.