Estêvão dá show em clima de despedida e classifica Palmeiras na Copa do Brasil diante do Ceará

Estêvão já começa a fazer as malas com dois destinos distantes do Brasil. Depois de disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, ele vai para a Inglaterra, onde vestirá a camisa do Chelsea. Mas, enquanto cumpre suas últimas missões com o Palmeiras, trata de dar alegrias ao torcedor. Nesta quinta-feira, marcou dois gols e ajudou seu time a vencer por 3 a 0 o Ceará, no Allianz Parque, e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras buscou ser propositivo desde o apito inicial, com jogadas pelas pontas principalmente. Porém, logo com 12 minutos, o time alviverde teve de lidar com uma lesão de Felipe Anderson. O jogador reclamou de dores na coxa e foi tirado de campo para a entrada de Mayke.

Aos poucos, o Ceará conseguiu se ambientar e frequentar o campo de defesa do Palmeiras. A nova postura dos visitantes abriu espaços para alguns contra-ataques alviverdes. De fato, o time da casa criou boas oportunidades com Estêvão, Aníbal Moreno e Mayke, mas a falta de capricho na hora da finalização causou prejuízos.