Dorival aponta Corinthians 'organizado' e prevê time mais 'criativo' com Garro e Depay

Em sete jogos no comando do time do Corinthians, o técnico Dorival Júnior viu sua defesa não ser vazada em quatro oportunidades. Depois da vitória sobre o Novorizontino e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o treinador aponta uma equipe 'organizada' e prevê mais criação com a proximidade do retorno de Garro e Depay aos gramados.

"Não tomamos gols em quatro jogos e não estamos sofrendo. Temos de valorizar este ponto. O time está com comportamento e posicionamento respeitado em campo, o que mostra uma equipe organizada e segura", disse o treinador, em entrevista coletiva, neste início de madrugada de quinta-feira.

Com a defesa bem postada, Dorival agora pretende contar nos próximos dias com Garro e Depay, que estão em fase final de recuperação de lesão. "Temos de buscar uma criação mais efetiva. Temos dois jogadores de muito bom nível que voltarão para a sequência das competições, mas ainda não sabemos quando estarão à disposição."