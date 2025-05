Djokovic celebra aniversário de 38 anos com vingança sobre Arnaldi e ida à semifinal em Genebra

Novak Djokovic embalou no saibro dias antes de sua estreia no Grand Slam de Roland Garros. Nesta quinta-feira, o sérvio teve reencontro com o italiano Matteo Arnaldi, seu algoz na estreia do Masters 1000 de Madri e obteve a vingança em alto estilo. No dia de seu aniversário de 38 anos, o ex-número 1 do mundo ganhou por duplo 6 a 4 para avançar à semifinal no Torneio de Genebra.

Depois de mandar no primeiro set, o sérvio ficou em desvantagem de 4 a 1 na parcial seguinte e mostrou todo seu talento e concentração para emplacar cinco pontos seguidos e celebrar a segunda vitória na competição suíça.

Disposto a apagar a má impressão de Madri, quando não impôs resistência ao italiano, Djokovic começou bem o jogo o foi logo quebrando no terceiro game e a seguir abrindo 3 a 1. Sem ter seu serviço ameaçado no set, fechou com 6 a 4 em 53 minutos.