Cuello tem lesão muscular confirmada e desfalca Atlético-MG diante do Corinthians

O Atlético-MG ganhou mais um desfalque por lesão para o embate com o Corinthians, neste sábado, pelo Brasileirão, na Arena MRV. O meia-atacante Cuello deixou o jogo da Copa do Brasil diante do Maringá com dores e exames realizados nesta quinta-feira confirmaram o problema muscular.

"Após reclamar de dores na goleada sobre o Maringá, o atacante Cuello realizou exames de imagem, nesta quinta-feira, que confirmaram lesão na coxa direita. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia. Boa recuperação, hermano!", oficializou o Atlético. Na partida anterior, Guilherme Arana também acusou um problema muscular.

Recentemente, o técnico Cuca deixou o atacante Hulk de fora por dois jogos justamente por prevenção contra lesões musculares. Mesmo vindo jogando com frequência, Cuello jamais manifestou desgaste físico e o treinador amenizou a perda.