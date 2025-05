Com Neymar, Santos perde do CRB nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil

Depois de um período de 'apagão' ao ver a entrada de Neymar, o CRB voltou ao jogo, mas continuou sem conseguir superar Brazão. O jogo fica aberto com as equipes se revezando no ataque. Aos 40, Mikael, a três passos do gol, bateu de canela e perdeu a melhor chance do jogo.

O ritmo do jogo foi frenético no final, apesar da chuva insistente. Aos 42, foi a vez de Neymar ter a chance de gol, mas Matheus Albino voltou a fazer grande defesa. O goleiro do CRB ainda fez mais uma bela defesa no último lance do tempo normal.

A decisão da vaga nas oitavas de final foi decidida nos pênaltis e prometia ser disputada porque Brazão e Matheus Albino foram os melhores em campo.

Pelo CRB, Meritão, Matheus Ribeiro, Segovia, Henri, Weverton marcaram. Brazão defendeu chute de Fernando Henrique. No Santos, Neymar, Tomás Rincón, Tiquinho Soares, Gabriel Bontempo marcaram, mas Guilherme chutou fora e Matheus Albino defendeu cobrança de Zé Ivaldo.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 (5) X 0 (4)SANTOS