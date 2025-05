Bortoleto construiu amizade com Verstappen e ganhou admiração do tetracampeão da Fórmula 1

Verstappen confirmou a rivalidade saudável online e o papel que desempenha como conselheiro. "Sempre que posso dizer algo ou dar um conselho, acho que sou bem aberto, então faço isso. E, além disso, a rivalidade saudável que temos no simulador, nos preparando para um fim de semana ou algo do tipo, é boa. Você compete, faz voltas rápidas ao mesmo tempo, tentando superar um ao outro. É divertido", contou o holandês.

Na última semana, Verstappen venceu o Grande Prêmio da Emília-Romanha, em Ímola, e ocupa atualmente a terceira posição no campeonato com 124 pontos. À sua frente estão Lando Norris, com 133, e o líder Oscar Piastri, com 146. Já Gabriel Bortoleto ainda busca seus primeiros pontos na categoria e aparece em 20º lugar na tabela.