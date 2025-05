Bia Haddad vira contra 9ª do mundo, vai à semi em Strasbourg e quebra jejum de oito meses

Em um jogo extremamente equilibrado e de longos games, Beatriz Haddad Maia garantiu seu lugar nas semifinais do WTA 500 de Strasbourg. O resultado marca o fim de um longo jejum. A última vez que ela chegou a essa fase de um torneio foi há oito meses, em Seul. Nesta quinta-feira, a paulistana deixou pelo caminho a americana Emma Navarro, 9ª colocada no ranking, ao bater a rival por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/2 em 3 horas de jogo.

O resultado dá moral para a tenista número 1 do Brasil, que tem como grande objetivo, a disputa do torneio de Roland Garros, que terá início no próximo dia 25. A sua adversária de estreia já está definida: é a americana Hailey Baptiste, 70ª na lista da WTA.

A vencedora do duelo desta quinta-feira já conhece o seu adversário nas semifinais de Strasbourg. Elena Rybakina, 12ª do ranking da WTA, venceu a polonesa Magda Linete (33ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3 em 1h40. Este será o quarto confronto entre elas. No retrospecto particular, Bia leva vantagem de 2 a 1 contra a tenista Casaque.