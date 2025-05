Abel 'sai correndo' do Allianz Parque após vitória do Palmeiras para ir à formatura da filha

Abel Ferreira saiu com pressa do Allianz Parque, nesta quinta-feira, após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará, por 3 a 0, pela Copa do Brasil. Uma das filhas do técnico tinha sua formatura nesta quinta-feira. O treinador comandou o time na partida, mas não participou da entrevista coletiva.

Quem ficou responsável por falar com a imprensa foi o auxiliar Vitor Castanheira, que abriu a conversa explicando a situação. "Queria só dar uma notinha pelo fato de eu estar aqui hoje. Esclarecer que o Abel não está aqui única e exclusivamente por uma boa causa. A filha mais velha termina hoje o ensino. É o dia da formatura. Então, ele saiu às pressas, porque, logicamente, quer estar presente para tirar uma fotografia em família e com a família, o que é um momento especial."

O técnico palmeirense vai acabar ausente de coletivas pós-jogos por três partidas seguidas. No último compromisso, a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, Abel Ferreira estava suspenso. Quem falou com a imprensa foi o auxiliar João Martins.