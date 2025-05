Tottenham supera o United e é campeão internacional após 41 anos ao conquistar a Liga Europa

Ao United, a derrota fecha uma das piores temporadas da equipe, atualmente na 16ª colocação do Campeonato Inglês e frustrante em tudo o que disputou, a começar pela decisão da Supercopa da Inglaterra, na qual caiu diante do rival City nos pênaltis, ainda em agosto.

A decisão contou com dois jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti para sua primeira convocação na seleção brasileira, a ser divulgada na segunda-feira: o volante Casemiro, do United, e o atacante Richarlison, do Tottenham. Ambos defenderam a equipe nacional na Copa do Mundo de 2022 e buscam voltar a vestir a camisa amarela.

Com arquibancadas lotadas em Bilbao, na Espanha, e um frisson gigantesco do começo ao fim, o United é quem tomou a iniciativa nos minutos iniciais. Com muita gente do meio para frente e pouca objetividade na hora de mandar ao gol. O Tottenham se armava aos contragolpes e nas arrancadas em velocidade. E obrigou Onana a grande defesa logo aos 10 minutos após saída errada de Maguire e batida forte de Jhonson. O goleiro ainda cortou cruzamentos perigosos dos oponentes.

Dono de triunfos nos três confrontos na temporada (1 a 0 e 3 a 0 pelo Campeonato Inglês e 4 a 3 na Copa da Liga Inglesa), o Tottenham voltou a largar na frente do United pelo quarto jogo seguido com Johnson, aos 41 minutos. Sarr cruzou da esquerda, a bola bateu no braço de Shaw e o meio-campista do Tottenham saiu celebrando, apesar de não tocar na bola.

O United voltou do descanso tentando de todas as maneiras ao menos o empate para levar a decisão à prorrogação, mas mostrando enorme afobação ao se aproximar do gol defendido por Vicário. Bruno Fernandes teve chance de ouro e falhou.

Rubén Amorim resolveu mexer no ataque apostando em mais mobilidade e lançou Zirkzee e o jovem Garnacho. E quase viu o argentino deixar tudo igual em batida colocada. O goleiro do Tottenham salvou com a mão esquerda. Era um jogo de ataque contra defesa e com o United até com zagueiros no campo ofensivo.