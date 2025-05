Wild cai no quali e Brasil terá 3 representantes no simples de Roland Garros

O Brasil se despediu do qualifying de Roland Garros nesta quarta-feira. Thiago Wild, único tenista nacional ainda vivo na fase preliminar do Grand Slam francês, foi eliminado na segunda rodada pelo local Geoffrey Blancaneaux por 2 sets a 0, com duplo 6/3, na Quadra Suzanne-Lenglen, a segunda maior do complexo do torneio francês.

Com a queda, o Brasil terá apenas três representantes nas chaves de simples do torneio, que começa neste domingo. João Fonseca e Thiago Monteiro entram diretamente na chave principalmente, no lado masculino, enquanto Beatriz Haddad Maia está assegurada na chave feminina.

O país também terá representantes nas chaves de duplas, com Marcelo Melo, Rafael Matos e Luisa Stefani. Bia também poderá jogar nas duplas. As chaves só serão definidas na semana que vem, enquanto os tenistas de simples já conhecerão suas trajetórias no torneio a partir do sorteio, agendado para a manhã desta quinta-feira, pelo horário de Brasília.