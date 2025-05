McLaren terá homenagens especiais nos carros nas próximas corridas na Fórmula 1

Os carros da McLaren terão pinturas diferentes nos GPs de Mônaco e da Espanha, os dois próximos da temporada da Fórmula 1. A equipe britânica vai homenagear sua primeira vitória da na história da categoria.

A pintura se refere ao carro M7A, utilizado pela equipe inglesa entre os anos de 1968 e 1971. Com aquele carro, a McLaren venceu pela primeira vez na Fórmula 1, com o fundador Bruce McLaren, no GP da Bélgica de 1968.

A cor da pintura tem estilo tradicional, com tom de laranja mais claro. Além disso, os números utilizados pelos pilotos Lando Norris e Oscar Piastri vão ficar dentro de um círculo branco, lembrando tempos mais antigos da Fórmula 1.