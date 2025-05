Atacante do Grêmio vai responder por tentativa de agressão após cusparada em PM

Candançan chegou a ser chamado pelo VAR para analisar o lance no monitor, mas manteve a decisão de campo, causando indignação nos jogadores do Grêmio e dando início a uma confusão. No meio do tumulto, Pavón testou cuspir no árbitro, mas acertou em um dos policiais que protegiam o juiz.

De acordo com a súmula da partida, os dirigentes do Grêmio Alexandre Rossato, vice-presidente, Cesar Augusto Peixoto, diretor de futebol, e Eduardo Magrisso, vice-presidente, entraram no gramado ao final da partida e xingaram Candançan.

Ainda de acordo com a súmula, Magrisso atirou uma nota de R$ 2 em direção a Candançan enquanto disse a frase: "Ladrão, bandido, tu nos roubou, seu sem-vergonha".

O presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari irão ao Rio de Janeiro amanhã para uma reunião com a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o clube, o encontro foi solicitado já após a partida contra o São Paulo, no último sábado. "Em razão dos recorrentes erros de arbitragem registrados nas partidas do Grêmio - e mais uma vez hoje no jogo contra o CSA - que têm causado preocupação à diretoria, aos torcedores e tem prejudicado o resultado do time nas competições", diz o texto sobre o motivo da reunião.

O CSA venceu a partida de ida, em Alagoas, por 3 a 2. Assim, alcançou a classificação às oitavas da Copa do Brasil com o empate em Porto Alegre. Desde o retorno do técnico Mano Menezes ao comando do time, o Grêmio acumula uma vitória, seis empates e duas derrotas.