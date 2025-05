Gilgeous-Alexander brilha e Thunder abre vantagem na final do Oeste na NBA

Após levar um susto na semifinal da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder iniciou a decisão com o Minnesota Timberwolves mostrando força, na noite desta terça-feira. Com apoio de sua torcida, o dono da melhor campanha em toda a temporada regular venceu por 114 a 88, abrindo 1 a 0 na série melhor de sete jogos.

Shai Gilgeous-Alexander foi o grande nome da partida, principalmente no segundo tempo, quando o time da casa impôs forte reação no placar. Os Timberwolves abriram ligeira vantagem no primeiro e no segundo períodos, mas sucumbiram diante do brilho de Gilgeous-Alexander, um dos candidatos a MVP da temporada.

O astro do Thunder foi o cestinha da partida, com 31 pontos, e ainda contribuiu com nove assistências e cinco rebotes. Jalen Williams anotou 19 pontos, enquanto Chet Holmgren registrou 15. O trio ofuscou as boas atuações de Julius Randle e Anthony Edwards no primeiro tempo da partida.