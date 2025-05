Flamengo e Fluminense defendem vantagem para avançar às oitavas da Copa do Brasil

Outros seis jogos, quinta-feira, definem os últimos classificados. A partir das 19h, Maracanã-CE e Internacional se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), enquanto o Vila Nova pega o Cruzeiro, no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

O Palmeiras recebe o Ceará, no Allianz Parque, a partir das 19h30. Às 21h30, o Botafogo visita o Capital-DF, no estádio Mané Garrincha, no mesmo horário de CRB e Santos, no Rei Pelé, e Red Bull Bragantino e Criciúma, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

COnfira os jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil:

QUARTA-FEIRA

19h

Fortaleza x Retrô-PE (Ida: 1 x 1)