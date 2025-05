Empresa de Neymar reforma CT da Base do Santos e faz clube economizar R$ 8 milhões

Toda a montagem inicial foi feita fora do clube, no Litoral Plaza Shopping, garantindo agilidade e sem impactar as atividades do CT. Com 1.100 m² de área construída, o novo centro será referência em inovação, sustentabilidade e excelência esportiva.

O presidente Marcelo Teixeira destacou a importância do novo complexo para a formação dos jovens atletas e reforçou sua confiança de que o projeto terá impacto positivo duradouro no futuro do clube.

"Desde a campanha, destacamos que o investimento na base seria uma das nossas prioridades de gestão. Iniciamos hoje uma etapa fundamental, com a construção de uma estrutura completa para aperfeiçoar o trabalho de formação de jogadores que serão o futuro do clube. A história comprova que esse é o caminho correto", falou Teixeira.

O Santos e a NR Sports contam, ao seu lado na construção do novo centro de treinamento, com a parceria da ModuLight, fruto da joint venture entre a LightWall e o Grupo SteelCorp, além do apoio de diversas empresas, como: Gomes Gonçalves Construtora, Steelcorp Tech, FC Vidros, Breno Lima Arquitetura, Grupo MBP, AIWA, Biomassa do Brasil, Grupo HGI, Eternit Brasil, Litoral Plaza Shopping, Metropolitana Concreto, TransLesto Logística, Megatron Fios e Cabos, Fábrica de Móveis Santista, Mestre Marceneiro, Delta Terminais e New Fitness.