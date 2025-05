Debinha e Laís Estevam são cortadas de amistosos do Brasil contra o Japão

O técnico Arthur Elias perdeu duas importantes peças para os dois amistosos que a seleção brasileira feminina de futebol vai disputar com o Japão. As atacantes Debinha, do Kansas City, e a palmeirense Laís Estevam vão dar lugar a Ary Borges, do Racing Lousville, e Adriana, do Al-Qadisiyah.

Debinha sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. A atleta, que foi submetida à exame de imagem, também teve diagnosticada uma contusão no ligamento deltoide do tornozelo direito.

Laís Estevam, que também passou por avaliação médica, apresentou um desconforto que limita os movimentos de seu joelho esquerdo. Diante dos desfalques, Elias definiu as substitutas.