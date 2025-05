Corinthians tenta manter defesa ilesa para avançar com tranquilidade na Copa do Brasil

O Corinthians sobe ao gramado da Neo Química Arena nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Novorizontino no segundo jogo do confronto pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe do Parque São Jorge venceu a partida de ida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. O time do interior paulista precisa derrotar os corintianos por dois gols de diferença para se classificar às oitavas ou devolver o placar do primeiro duelo para decidir a vaga nas penalidades.

Para avançar com tranquilidade, o Corinthians mira chegar ao terceiro jogo consecutivo sem levar gols desde a chegada do técnico Dorival Júnior. O time alvinegro vem de vitórias sobre o Racing de Montevidéu, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e o Santos, pelo Brasileirão, ambas pelo placar de 1 a 0. Antes, a equipe alvinegra acumulou três partidas consecutivas vendo o adversário balançar as redes.

Ajustar a defesa era uma das principais missões de Dorival em sua chegada ao Corinthians. O time sofreu 35 gols em 31 partidas no ano. Com o treinador, são cinco em seis jogos. Por outro lado, a equipe foi às redes em nove oportunidades.