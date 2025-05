Corinthians depende de Yuri Alberto de novo, vence Novorizontino e avança na Copa do Brasil

Os dois times já tinham criado boas chances com apenas 10 minutos de jogo. Raniele chegou a finalizar dentro da área, mas o chute saiu mascado. Do outro lado, o Novorizontino teve chance ainda mais clara, com Jean, que bateu por cima.

O time do técnico Umerto Louzer passou, com o tempo, a mostrar mais organização para buscar o ataque. Já Dorival Júnior fez seu time priorizar a posse de bola.

O Corinthians sofreu do mesmo problema que no duelo contra o Santos. O meio de campo tinha dificuldade na articulação, o que não era sanado com Igor Coronado. Yuri Alberto ficava isolado na frente.

Os minutos finais da primeira etapa, contudo, foram de crescimento do time casa. O Corinthians passou, então, a pressionar na área do Novorizontino e com uma sequência de escanteios, mas foi para o vestiário ainda zerado.

Uma das dificuldades que voltou a ser latente na criação do Corinthians foi o posicionamento de Raniele, que teve a missão de atuar mais adiantado, conforme o esquema de Dorival.

Apenas com 20 minutos do segundo tempo, o técnico buscou alternativas. Carillo foi chamado para reorganizar o meio. Em campo, o time até trocou mais passes, mas sem verticalidade.