Calderano sofre, mas vence casaque e vai às oitavas no Mundial de tênis de mesa

Após conquistar vitórias tranquilas no Mundial de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano sofreu nesta quarta-feira para avançar às oitavas de final. O atual número três do mundo precisou buscar a virada para superar o surpreendente casaque Kirill Gerassimenko por 4 sets a 2, com parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/09 e 11/07, em Doha, no Catar.

Calderano vinha de triunfos sem sobressaltos em suas duas primeiras partidas na chave de simples. Tanto que só tinha perdido um set em oito disputados. Nesta quarta, o triunfo levou pouco mais de uma hora sobre um rival, atual 59º do mundo e que vinha surpreendendo na competição. Na partida anterior, eliminou o favorito japonês Hiroto Shinozuka (28º).

Nas oitavas de final, na quinta-feira, Calderano enfrentará o nigeriano Quadri Aruna, atual 31º do ranking mundial. Se confirmar o favoritismo, o brasileiro poderá reencontrar o francês Félix Lebrun, reeditando nas quartas a disputa pela medalha de bronze na Olimpíada de Paris-2024. Na ocasião, Lebrun impediu o brasileiro de conquistar a sonhada medalha olímpica.