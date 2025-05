Bia Haddad avança às quartas em Strasbourg e vence duas seguidas pela 1ª vez em 4 meses

Tenista número 1 do Brasil, Beatriz Haddad Maia superou a jovem americana Ashlyn Krueger, 37ª do ranking, por 2 a 0, com parciais 7/6 (7/3) e 6/3, e avançou às quartas de final do WTA 500 de Strasbourg, nesta quarta-feira. Trata-se da sua segunda vitória consecutiva na chave do torneio francês. Bia não emplacava duas seguidas desde o Aberto da Austrália, em janeiro.

Com o resultado, a brasileira vai disputar uma partida de quartas de final pela primeira vez na temporada. A última vez aconteceu em outubro do ano passado, em Ningbo, na China. Desde aquele torneio, Bia só conseguiu vencer duas consecutivas uma vez em meio a uma temporada de rendimento abaixo do esperado.

Nas quartas, ela enfrentará a vencedora do confronto entre a favorita americana Emma Navarro, 9ª do mundo e segunda cabeça de chave no torneio francês, e a russa Anna Blinkova, 65ª. Em Strasbourg, Bia tenta se reabilitar na temporada em busca de ritmo visando a disputa de Roland Garros, que começa no domingo, em Paris.