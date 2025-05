Athletico-PR anuncia a contratação do técnico Odair Hellmann

Odair Hellmann é o novo técnico do Athletico-PR para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a contratação do treinador de 48 anos, que estava livre no mercado após deixar o Al-Raed, da Arábia Saudita, em março.

Hellmann chega substituir Maurício Barbieri, demitido no início do mês, e inicia seu trabalho já na quinta-feira. O cargo vinha sendo ocupado interinamente pelo português João Correia, técnico do sub-20.

Odair Hellmann ganhou destaque no Internacional, onde foi auxiliar e teve sua primeira experiência como treinador profissional, em 2015 e, depois, entre 2017 e 2019, conquistando o retorno à elite.