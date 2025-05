Após romper com Murray, Djokovic confirma que vai a Roland Garros sem treinador

De olho na preparação para a disputa do torneio de Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic reforçou a sua intenção de seguir sem um treinador em entrevista coletiva antes de sua estreia no ATP 250 de Genebra. Assim, o número 6 do mundo encerra a onda de especulações sobre o assunto desde que rompeu a sua parceria com o britânico Andy Murray.

"No momento, não estou procurando um treinador. Não acho que haja necessidade de pressa nesse sentido e estou à vontade com as pessoas que fazem parte do meu estafe", comentou Djoko.

Diante deste novo cenário, o tenista elegeu o amigo e antigo parceiro de duplas Dusan Vemic, como o seu técnico já para a competição que vai ser realizada em Genebra.