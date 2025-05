Vasco, Grêmio e Athletico-PR apostam no mando de campo por vagas na Copa do Brasil

As emoções começam a partir das 19h, quando em São Januário, o Vasco recebe o Operário-PR, para emendar uma boa sequência e avançar mais uma vez às oitavas de final. Após bater o Fortaleza por 3 a 0 no Brasileirão, os comandados de Fernando Diniz encaram o time paranaense, que chega com três vitórias consecutivas na Série B.

Como empataram por 1 a 1 no jogo de ida, em Ponta Grossa (PR), quem vencer na capital carioca garante a vaga para a próxima fase. Em caso de novo empate, o classificado será definido nos pênaltis.

O cenário é o mesmo para Athletico-PR e Brusque, que empataram por 0 a 0 em Santa Catarina, e se enfrentam na Ligga Arena, às 19h30. O time paranaense ainda tenta se encontrar na Série B, enquanto os adversários aparecem na terceira colocação da Série C. Quem vencer, avança.

Pouco mais tarde, às 21h30, o Grêmio tenta reverter a derrota por 3 a 2 sofrida no estádio Rei Pelé diante do CSA. Em Porto Alegre, o time gaúcho precisa vencer por dois gols ou mais de vantagem para garantir a vaga no tempo normal, enquanto uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Os alagoanos jogam pelo empate.

No mesmo horário, o São Paulo visita o Náutico no estádio dos Aflitos segurando uma vantagem de 2 a 1 conquistada no MorumBis. Para avançar, os paulistas precisam do empate, enquanto o time da casa mira uma vitória por dois gols de diferença.