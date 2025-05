Thiago Wild estreia com vitória no quali de Roland Garros; Felipe Meligeni cai

Thiago Wild estreou com vitória no qualifying de Roland Garros nesta terça-feira. O tenista número dois do Brasil superou o japonês Yasutaka Uchiyama, atual 205º do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e avançou à segunda rodada. Mais cedo, Felipe Meligeni se despediu em sua primeira partida nesta fase preliminar do Grand Slam francês.

Wild precisa vencer mais duas partidas, na segunda e terceiras rodadas do quali, para entrar na chave principal do torneio francês. Ele tenta se juntar a João Fonseca e Thiago Monteiro, já garantidos na chave, assim como Beatriz Haddad Maia, no feminino.