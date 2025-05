São Paulo sofre com gramado ruim nos Aflitos, mas bate o Náutico e avança na Copa do Brasil

O São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time voltou a vencer o Náutico por 2 a 1, nesta terça-feira, mesmo placar feito no primeiro jogo, no MorumBis, agora nos Aflitos, no Recife.

A mobilização dos torcedores da casa contagiou os jogadores, mas não houve vontade que superasse a má qualidade do gramado dos Aflitos, principal adversário dos dois times. As 16 mil pessoas no estádio garantiram a maior renda da história do estádio, com R$ 1,6 milhão.

O São Paulo tenta, agora, vencer a segunda seguida no Campeonato Brasileiro, após bater o Grêmio, na última rodada. O adversário será o Mirassol, no sábado, no MorumBis.