São Paulo leva 'talismã' lesionado em busca de empate para avançar na Copa do Brasil

Ainda assim, ele estará no Recife, junto da delegação, a pedido do técnico Luis Zubeldía. O argentino acredita que é importante a presença de Lucca junto do grupo em um momento de decisão. O treinador, inclusive, prefere evitar falar sobre as lesões.

Classificação e jogos Copa do Brasil

"Agora já estamos no baile e temos que bailar. Não quero falar mais dos lesionados, do elenco ser curto ou não. Estou focado nos jogos até as pausas, com o melhor que temos. Ponto", disse em entrevista coletiva no último sábado.

Apesar da vantagem, o São Paulo teve jogo duro contra o Náutico no MorumBis. Chances perdidas impediram que o placar fosse maior. Autor do gol do Náutico, que abriu o placar no primeiro jogo, Caio Vitor não deve ser titular.

O técnico Hélio dos Anjos vai poder jogar com o mesmo time duas vezes seguidas pela primeira vez, desde o começo do seu trabalho no clube, há quase um mês. A equipe pernambucana vem embalada de uma goleada por 4 a 0 sobre o Ypiranga de Erechim pela Série C. A expectativa é contar com o ânimo positivo e a força da torcida para buscar uma virada contra o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO X SÃO PAULO