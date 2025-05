Promotores pedem suspensão temporária do julgamento da morte de Diego Maradona

A acusação acredita que os réus não cuidaram adequadamente da saúde do capitão da seleção argentina que venceu a Copa do Mundo de 1986 durante sua hospitalização.

Os sete são acusados de homicídio simples por dolo eventual, que ocorre quando o autor sabe que sua conduta pode causar danos, mas mesmo assim continua com o ato. A pena máxima para este crime é de 25 anos de prisão.

Ao argumentar sobre o pedido de suspensão do processo, o promotor Ferrari pediu que a população "não finja insanidade", já que "a situação compromete o prestígio do Judiciário". "Acreditamos ser aconselhável e extremamente prudente saber o que deve acontecer com o resultado do debate e com as ações do juiz acusado e impugnado", afirmou o magistrado.

Os advogados que representam os familiares de Maradona aderiram ao pedido. Fernando Burlando, que representa duas das filhas do ex-jogador de futebol, disse que a suspensão temporária traria "serenidade, rigor e a continuidade do processo". O tribunal decidirá sobre o pedido nas próximas horas.

Mackintach foi investigado por supostamente ter vínculos com uma produtora para fazer um documentário sobre o caso sem o devido consentimento, o que teria levado dois cinegrafistas a entrarem no tribunal onde as audiências estavam ocorrendo e teriam gravado cenas do processo.

Burlando é um dos advogados do autor que entrou com uma queixa criminal paralelamente ao julgamento em andamento para determinar se existe um documentário sobre o caso que tenha sido aprovado pelo juiz. A suspensão do processo permitiria que a investigação avançasse para apurar o que ocorreu nesse sentido.