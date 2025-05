O que Corinthians, Palmeiras e São Paulo precisam fazer para avançarem na Copa do Brasil?

Quem também atua em casa e com vantagem é o Palmeiras. Na quinta-feira, o time alviverde recebe o Ceará, no Allianz Parque, às 19h30. No duelo disputado no Castelão, o Palmeiras levou a melhor pelo placar de 1 a 0.

O Santos, por sua vez, está em situação mais delicada. O time santista decide a vaga fora de casa, na quinta, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, às 21h30. As equipes empataram em 1 a 1 na ida, na Vila Belmiro. O Santos precisa da vitória longe de seus domínios. Novo empate leva o confronto para os pênaltis.

O outro clube paulista na competição, o Red Bull Bragantino, foi o único que perdeu na ida, ao ser superado pelo Criciúma por 1 a 0, no Heriberto Hülse, no Sul de Santa Catarina. O jogo de volta ocorre na quinta, às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques.