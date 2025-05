Neymar se declara a parça após Kings League: 'Vale a pena enfrentar qualquer coisa'

Neymar ainda comemora o título da Kings League. Ele atuou como presidente da Fúria, equipe que se sagrou campeã contra o Dendele, no Allianz Parque, no domingo. Horas antes, o Santos, sem poder contar com o atacante, lesionado, foi derrotado pelo Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

"Quando você consegue conquistar grandes coisas ao lado do seu melhor amigo... vale a pena enfrentar qualquer coisa", escreveu Neymar, em post no Instagram, em referência a Cris Guedes.

"Parça" de Neymar, Guedes também foi presidente da Fúria no torneio. "Muito provavelmente as redes sociais vão bater nele, porque ele estava aqui, e o Santos perdeu para o Corinthians. Mas, (aqui) todo mundo chorou. Ele se emocionou também, porque ele queria estar jogando e veio aqui. Fez toda diferença ele estar aqui na hora da preleção", disse ainda no domingo após o título.