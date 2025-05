MP do RS cumpre mandado de busca em casa do jogador do Juventude por suspeita de manipulação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MP-RS) cumpriu dois mandados de busca nesta terça-feira, um deles na casa do atacante Ênio, do Juventude, em Caxias do Sul (RS). O Gaeco investiga o atleta e outros suspeitos, não identificados, por suspeita de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O jogador ainda não se manifestou sobre a operação.

Ele é suspeito de ter recebido dois cartões amarelos, em duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, com o suposto objetivo de favorecer apostas. Segundo o Gaeco, a própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria recebido um alerta das casas de apostas, no dia 10, por movimentações acima do considerado normal para um cartão envolvendo o jogador e outras pessoas ligadas ao alvo, no mês passado e também em maio. Os valores apostados não foram divulgados.

Um dos mandados de busca aconteceu no próprio estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador, segundo os responsáveis pela investigação. Em nota, a direção do Juventude informou que também forneceu acesso ao centro de treinamento.