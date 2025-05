Luis Zubeldía, do São Paulo, recebe suspensão do STJD por 'reclamação desrespeitosa'

A Procuradoria do STJD denunciou Zubeldía por reclamação desrespeitosa no artigo 258, inciso II, e por invadir o campo, no artigo 258-B, ambos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

Já o atacante Calleri não foi punido no julgamento. A Procuradoria retirou a denúncia. Aos 36 minutos do segundo tempo, Calleri recebeu o cartão vermelho após cometer falta em Junior Alonso. O centroavante disputou a bola pelo alto e acertou o cotovelo no rosto do zagueiro atleticano. O atacante do São Paulo recebeu o cartão amarelo, mas o lance foi revisado pelo VAR, e o camisa nove foi expulso na ocasião.