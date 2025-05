Léo Jardim salva e Vasco elimina o Operário-PR na Copa do Brasil; Grêmio é eliminado

Foi aí que brilhou o goleiro Leo Jardim. Ele já havia defendido a batida de Neto Paraíba, mas foi nas alteradas que fez a diferença ao manter o time vivo defendendo a cobrança de Oleque e a da classificação, pegando o pênalti de Godói.

Enquanto o time carioca comemorou a classificação, o Grêmio deu adeus à Copa do Brasil. Pentacampeão, o time gaúcho pagou caro pela derrota na ida por 3 a 2 para o CSA em Alagoas e ficou no empate sem gols na Arena do Grêmio, findando sua eliminação.

Precisando de pelo menos um gol para levar para os pênaltis, o time gaúcho parou no goleiro Gabriel Félix, teve uma bola na trave de Monsalve e ainda um gol anulado nos acréscimos, de Aravena. Com a classificação, o CSA, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, garantiu R$ 3.638.250 de premiação.

Quem se classificou foi o Athletico-PR. Em baixa na Série B do Campeonato Brasileiro, o time paranaense venceu o Brusque por 1 a 0, com gol do jovem lateral-direito Kauã Moraes, no primeiro minuto de jogo na Ligga Arena. Na ida, em Santa Catarina, o duelo terminou empatado sem gols.