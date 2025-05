Jogador brasileiro do Porto elogia Palmeiras antes do Mundial: 'Equipe muito competitiva'

Principal rival do Palmeiras no Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa, o Porto estreia na competição justamente contra o time comandado pelo técnico português Abel Ferreira, em jogo marcado para o dia 15 de junho. O atacante brasileiro Pepê, que integra o time português, fez elogios ao conjunto brasileiro e demonstrou respeito pela equipe paulista antes do torneio.

"São competitivos. O Abel, desde que chegou lá, implementou uma cultura muito forte, que vem conquistado muitos títulos. Eu, particularmente, acabei perdendo para eles em uma final da Copa do Brasil. Sei da dificuldade que é jogar contra, e sei do trabalho que eles têm feito. Temos de estar ligados ao máximo para conseguir fazer um grande jogo", disse Pepê à Fifa, relembrando quando estava no Grêmio e perdeu a decisão para o Palmeiras na Copa do Brasil de 2020.

Além do Palmeiras, o Porto irá enfrentar o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos, na primeira fase do Super Mundial da Fifa. Pepê mostrou otimismo quanto ao desempenho do time português.