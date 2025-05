Interventor, advogado e dirigentes: quem forma a chapa de Samir Xaud, futuro presidente da CBF

FLAVIO ZVEITER É ADVOGADO E FILHO DE LUIZ ZVEITER

Flavio Zveiter, de 43 anos, é advogado e professor. Foi presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), órgão máximo da Justiça Desportiva no Brasil, e atuou como vice-presidente de Desenvolvimento e Projetos da CBF por oito meses, entre 2022 e 2023. Em dezembro de 2023, lançou-se candidato à presidência da CBF, mas Ednaldo Rodrigues acabou retomando o cargo em razão de uma liminar do STF.

Flavio é filho de Luiz Zveiter, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), onde exerceu a presidência no biênio 2009-2010. Antes disso, atuou como corregedor-geral da Justiça no período de 2007 a 2009. Ele também presidiu o STJD e integrou a Comissão de Estudos Jurídico-Desportivos do Ministério do Esporte.

RICARDO GLUCK PAUL É PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DO PARÁ

Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul é presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) desde 2022. Ricardo foi mandatário do Paysandu entre 2019 e 2020. No período, foi convidado para integrar o quadro de professores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

JOSÉ VANILDO COMANDA A FEDERAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE DESDE 2007